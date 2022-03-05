Победительница шоу "Холостяк" Даша Ульянова показала, как изменилась за эти дни после нападения оккупантов на Украину.

Как пишет Politeka.net, мастер спорта по гимнастике Даша Ульянова, которая стала победительницей одного из сезонов шоу «Холостяк», прославилась после проекта и стала популярным блогером. Даша осталась в Украине, как и многие звезды и старается рассказать, что происходит в стране после нападения оккупантов.

«Шел какой-то там день войны, результат налицо. Я знаю, что вы устали, я знаю, что вы почти не спите.

Но мы должны бороться… со своими страхами, с паникой, с недопониманием. Как быть дальше. Мы должны выстоять как физически, так и психологически. Обнимаю вас и желаю спокойной ночи» - пишет Ульянова.

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За это время счет уничтоженных вражеских солдат пошел на тысячи, а военной техники на сотни. Форбс решил подсчитать в деньгах, сколько потеряла российская армия.

Украинская армия уничтожила российскую военную технику на 3 миллиарда долларов - Forbes. В ходе войны украинская армия уничтожила российскую военную технику на сумму 331,2 млрд рублей, или на около 3 млрд долларов.

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