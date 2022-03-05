Как пишет Politeka.net, мастер спорта по гимнастике Даша Ульянова, которая стала победительницей одного из сезонов шоу «Холостяк», прославилась после проекта и стала популярным блогером. Даша осталась в Украине, как и многие звезды и старается рассказать, что происходит в стране после нападения оккупантов.
«Шел какой-то там день войны, результат налицо. Я знаю, что вы устали, я знаю, что вы почти не спите.
Но мы должны бороться… со своими страхами, с паникой, с недопониманием. Как быть дальше. Мы должны выстоять как физически, так и психологически. Обнимаю вас и желаю спокойной ночи» - пишет Ульянова.
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За это время счет уничтоженных вражеских солдат пошел на тысячи, а военной техники на сотни. Форбс решил подсчитать в деньгах, сколько потеряла российская армия.
Украинская армия уничтожила российскую военную технику на 3 миллиарда долларов - Forbes. В ходе войны украинская армия уничтожила российскую военную технику на сумму 331,2 млрд рублей, или на около 3 млрд долларов.
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