Популярный украинский певец Олег Винник ярко поздравил украинок с праздником в это непростое для всей страны время.

Как пишет Politeka.net, артист опубликовал поздравление в своем Инстаграм.

Несмотря на военные действия в Украине, Винник решил не забывать о таком светлом празднике как 8 Марта. По этому поводу певец обратился к своим многочисленным поклонницам со словами, призванными напомнить о том, что победа близка.

«Победа, как Весна! А Весна уже настала! Поздравляю всех женщин, мам, бабушек, девушек и девочек с Праздником Весны! Весну не сдержать! Победу не сдержать! Праздник не забрать! Украину не победить!», - эмоционально написал Винник.

Свой пост певец сопроводил ярким фото с желтым подсолнухом на фоне голубого неба.

В комментариях женщины отреагировали на пост артиста.

«Спасибо за поздравление, надеемся скоро этот кошмар закончится и наступит мир в нашей стране», «Спасибо конечно, но легче всего писать о мире с другой страны», «Спасибо за поздравления. Мы вас любим. И Верим в победу нашей армии ВСУ. Слава Украине!», «Олег Анатольевич, спасибо Вам огромное за поздравление. Оно самое важное, и самое трепетное для нас. И весна пришла, значит и победа наша не за горами! Любим безгранично, так же ценим и дорожим», «Спасибо…главный праздник будет Победа», - пишут люди.

Напомним, Олег Винник обратился к российским и беларусским матерям.

Как сообщала Politeka, Олег Винник в тяжелое для Украины время обратился к богу.

Также Politeka писала, что Винник вернулся в Украину и удивил изменениями во внешности.