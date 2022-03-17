Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о корпорации, которая отказалась уходить из российского рынка.

Как пишет Politeka.net, Премьер Украины Денис Шмыгашь решил провести переговоры с компанией Nestle, чтобы она прекратила сотрудничать с Россией и платить там налоги. Об этом глава правительства сообщил у себя на страничке в Твиттер.

"Поговорил с CEO Nestle Марком Шнайдером о неэтичности работы компании в России. К сожалению, не нашел взаимопонимания. Рабочие места и налоги уплачены в бюджет страны-террориста – это финансирование убийств беззащитных детей и женщин. Надеюсь, Nestle изменит свое решение", - написал Шмыгаль, рассказав о неудачных переговорах с корпорацией.

Стоит отметить, что только в 2020 году компания уплатила в бюджет России более 500 млн долларов, несмотря на карантинные ограничения.

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