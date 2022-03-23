Новый «золотой» удар по России: США могут заморозить $132 миллиарда золотовалютных ресурсов РФ на своей территории.
Об этом сообщил советник офиса Президента Михаил Подоляк.
Законопроект предусматривает наложение санкции на любые компании и организации США, которые будут осуществлять операции с русским золотом или транспортировать его из запасов. Также планируется запретить продажу российским юридическим лицам физических банковских слитков на территории самой России.
"Я же еще раз подчеркиваю, РФ очень боится санкций. Это ключевой их страх (кроме разве что эффективных действий ВСУ, которые пугают еще больше)", - отметил Подоляк.
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Кроме того Politeka.net сообщала, что офицеры Беларуси, не желая воевать с Украиной, начали массово уходить на пенсию.