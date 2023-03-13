Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснил, чего стоит ожидать украинцам после нашумевшего указа самопровозглашенного президента беларуси александра лукашенко.

"На прошлой неделе лукашенко подписал указ "О призыве офицеров запаса на военную службу", согласно которому в армию РБ и пограничной службы планируется призвать 250 офицеров. Данное действие лукашенко сразу возбудило паникёров - готовит офицеров для вторжения! Нет. В настоящее в беларуской армии присутствует острая нехватка штатно-должностных категорий – командир взвода/роты. Например, только в 11 ОМБр Западного оперативного командования ВС РБ некомплект младшего командного состава составляет 55 офицеров", — пише эксперт.

В первую очередь, наблюдается острая нехватка в танковых и механизированных батальонах, подразделениях РСЗО, гаубичных дивизионах и т.д.

"То есть, лукашенко не готовит армию к вторжению, а решает насущную проблему, присущую его бумажной армии, у которой на бумаге - всё прекрасно! В некотором смысле, аналогичная проблема сейчас и у РОВ - катастрофическая нехватка профессионального, качественного офицерского состава. Это влияет на качество ведения боевых действий на уровне взвод/рота. И пока РОВ не могут решить эту проблему, лукашенко пытается затыкать дыры", — подчеркнул Александр Коваленко.

Напомним, ранее стало известно о взрыве на железной дороге – последствия серьезные.

Также сообщалось, что оккупанты придумали, кого еще пригнать на войну в Украину.

Кроме того, Politeka.net писала об опасности нового наступления на Харьковскую область.