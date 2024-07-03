Байдену необходимо показать, что у него есть четкая стратегия по устранению ущерба, нанесенного его выступлением на дебатах.

Многие в партии и еще больше в сети считают, что Джо Байден должен выйти из борьбы и открыть путь для нового кандидата, чтобы слабость президента не открыла широко дверь для возвращения Дональда Трампа.

Ни одна из точек зрения не отражает в полной мере глубину беспорядка, в котором находятся демократы и страна. Защитники Байдена недооценивают потенциальный долгосрочный ущерб от выступления президента на дебатах, которое было призвано показать, что 81-летний Байден справляется с работой и сделал все наоборот.

Политологи говорят, что Байден должен предоставить своим сторонникам четкую стратегию по исправлению ущерба дебатов. Президенту нужно провести ряд телевизионных интервью, в том числе многие из них в не очень дружественной обстановке.

Также Байдену придется активизировать свои выступления в рамках кампании, предлагая больше речей.

Байден должен взять на себя серьезное обязательство сделать все возможное для укрепления кампаний кандидатов от Демократической партии в Палату представителей и Сенат, наиболее уязвимые из которых имеют больше оснований, чем кто-либо другой, беспокоиться об электоральном влиянии ослабленного Байдена.

Источник: washingtonpost.