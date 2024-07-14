Господин Рютте, известный как гибкий прагматик, привнесет свой опыт в области примирения в военный альянс из 32 стран, когда 1 октября он сменит Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО.

Когда в октябре Марк Рютте займет пост генерального секретаря, ему придется столкнуться с проблемами, связанными с Россией, Украиной и возможным возвращением Дональда Трампа.

Марк Рютте станет новым главой НАТО, которое сталкивается с угрозами, начиная от российской агрессии и заканчивая ростом правого национализма по всей Европе.

В НАТО основная часть задачи Рютте будет заключаться в увеличении военных расходов, как всегда требует Трамп, одновременно делая европейскую безопасность менее зависимой от Америки — попытаться «защитить от Трампа» поддержку альянсом Украины, а также умиротворить человека, который мог бы стать президентом и который по-прежнему не берет на себя никаких обязательств по сохранению Соединенных Штатов в НАТО.

Рютте известен тем, что не усложняет проблемы слишком сильно. «Он будет хорош в том, чтобы держать всех вместе, и если Трамп победит в ноябре, это поможет», — сказал он.

«Он попытается понять, чего хочет альянс, и именно это он и сделает. Но он твердо верит в силу Запада и Соединенных Штатов как лидера западного мира».

Де Гроот, бывший посол, сказал: «Если он не сможет навести мосты между новой администрацией США и Европой, я не думаю, что это сможет сделать кто-либо другой».

Источник: nytimes.