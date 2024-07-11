Явка на выборах во Франции была необычайно высокой, крайне правый блок набрал 33 процента голосов, левая коалиция Новый народный фронт обеспечила себе 28 процентов, а центристский альянс Макрона оказался на последнем месте, набрав всего 21 процент.

Для получения абсолютного большинства необходимо в общей сложности 289 мест. Во втором туре голосования 7 июля ожидалось, что «Национальное объединение» получит 230 против 280 мест — трансформационный рост по сравнению с предыдущим подсчетом в 88 мест.

Центристы, либералы и левые восприняли реальную угрозу авторитарного правления правого крыла достаточно серьезно, чтобы действовать быстро и стратегически.

Ведя себя так, как будто на карту поставлено будущее их страны, они реагировали на новую информацию, чтобы максимизировать успех.

Именно так демократы должны были себя вести после дебатов между Трампом и Джо Байденом. В недели, предшествующие их съезду в следующем месяце, именно это они должны делать сейчас.

Все еще есть ограниченное время, чтобы включить важную новую информацию и внести необходимые, болезненные и самоотверженные коррективы, требуемые, если американцы хотят предотвратить избирательную катастрофу.

Сторонники Байдена больше не могут отрицать, что президент слишком слабый кандидат, которому можно доверить судьбу страны. Те, кто не хочет видеть Трампа переизбранным, должны потребовать, чтобы Демократическая партия заменила его в списке на кого-то, кто может вдохновить явку избирателей, эффективно ведя кампанию против Трампа.

Если Трамп действительно находится на пороге уничтожения американской демократии, как многие постоянно предупреждали нас, то американцы должны отреагировать на этот кризис с таким же чувством прагматизма и срочности.

Источник: theatlantic.