Редкие упреки НАТО в адрес Китая могут привести к действиям, оказывающим давление на страну с целью ограничить экспорт в Россию.

Тесные связи Китая с Россией вновь подвергаются осуждению со стороны Вашингтона и его союзников после того, как НАТО выдвинуло самое решительное обвинение в том, что китайские технологии поддерживают войну Москвы в Украине.

Лидеры стран-членов альянса НАТО, собравшиеся в Вашингтоне, заявили, что Пекин «не может допустить самую масштабную войну в Европе в новейшей истории» без последствий.

Несмотря на расширяющуюся сеть западных запретов и ограничений, китайские полупроводники, станки и другие детали стали жизненно важными для российской военной промышленности, помогая Москве продолжать изнурительную войну, утверждают американские и европейские официальные лица, разведывательные службы и эксперты по безопасности.

Предупреждение НАТО, по-видимому, отражает растущую обеспокоенность тем, что возрождающаяся армия России — с помощью китайского ноу-хау — держит Украину в невыгодном положении.

Государственный секретарь Энтони Дж. Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявили на пресс-конференции в прошлом месяце , что закулисная поддержка Китая помогла Путину продолжать его изнуряющую войну.

Китай неоднократно отвергал обвинения Вашингтона и других западных правительств в том, что его торговля с Россией равносильна поддержке войны Путина в Украине.

«Она полна предрассудков, клеветы и провокаций», — заявил в четверг пресс-секретарь китайского МИД Линь Цзянь.

Он также предупредил об ущербе для отношений Китая с Европой, предположив, что политики в Пекине могут быть особенно обеспокоены тем, что предупреждение НАТО может предвещать большее давление со стороны европейских государств-членов НАТО.

Предупреждение НАТО «дает Китаю понять, что будут издержки».

Китайские компании могут попытаться предотвратить эти риски, отказавшись, по крайней мере на данный момент, от части своей технологической торговли с Россией, сказал Лиу, эксперт по Тайваню.

В конце концов, хотя НАТО и призывало Китай прекратить экспорт критически важных технологий в Россию, НАТО также охарактеризовало Китай как системную угрозу западным державам, что может лишь укрепить приверженность Си Путину как своему партнеру.

Источник: nytimes.