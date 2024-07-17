Политтехнолог Олег Постернак заявил, что мирные вояжи Орбана – это задание Трампа, который хочет четко понимать, как разрешить ситуацию с войной в случае своей победы.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

По словам эксперта, когда Орбан еще ездил в Киев, москву и Пекин, он уже тогда говорил, что Орбан – посланник Трампа, и он выполняет определенную функцию. Как объясняет гость программы, Трамп как кандидат в президенты объективно не может заниматься сейчас внешней политикой, а Орбан, будучи его доверительной фигурой, в принципе, может.

«Задача Орбана была простая – четко и ясно понять позицию Зеленского, путина, Си Цзиньпина, Эрдогана по поводу российско-украинской войны и донести Трампу это ясное видение. Дабы это учитывалось в следующем варианте мирного трека, который Трамп, очевидно, очень хочет запустить, став президентом Соединенных Штатов Америки в ноябре», - объясняет Олег Постернак.

И если уже думать, как нам быть с Трампом, как откорректировать его позицию, утверждает эксперт, то тут надо понимать, что это бизнесмен, прагматик, и он ценит личные связи. Вот, подчеркивает он, Орбан – доверительная фигура, на базе личных связей Трамп выстраивает свою внешнеполитическую доктрину на будущее.

«Поэтому лучший способ зайти в голову Трампа – установить с ним личные связи, это очень важно для первых лиц украинского государства, президента Зеленского прежде всего. Если это произойдет, то многое можно сдвинуть, то, что было предварительно сказано, и то, что многим украинцам не нравится», - заключает Олег Постернак.

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