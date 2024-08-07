Убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, а также убийство одного из лидеров «Хезболлы» Фуада Шукра в Бейруте вызвали шок на всем Ближнем Востоке.

В мире появились опасения, что иранцы, скорее всего, ответят нападением на Израиль, что может положить начало полномасштабной региональной войне.

Иранцы настаивают на том, что они ответят, а представитель Министерства иностранных дел Насер Канаани заявил в понедельник, что региональная стабильность может быть достигнута только путем «наказания агрессора и создания сдерживающего фактора против авантюризма сионистского режима [Израиля]».

Вопрос теперь в том – какую форму примет этот ответ? Будет ли это взвешенное усилие, рассчитанное на то, чтобы избежать региональной войны – как в прошлый раз, когда Иран почувствовал, что должен ответить на израильскую атаку в апреле?

Или лидеры Ирана сочтут, что последние атаки требуют более решительного ответа, даже если это грозит более масштабным конфликтом?

Аналитики говорят, что ответ Ирана неизбежен, но, скорее всего, будет сдержанным.

Хотя убийство Хании на иранской земле, и в столице страны, стало серьезным оскорблением для иранского правительства, эксперты говорят, что это не меняет желания Ирана избежать более масштабной региональной войны с Израилем и его главным сторонником, Соединенными Штатами.

«Я не верю, что иранские политики думают об эскалации», — сказал Al Jazeera Реза Акбари, руководитель программы по Ближнему Востоку и Северной Африке в Институте освещения войны и мира. «Сказав это, конечно, иранские политики не едины».

Источник: aljazeera.

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