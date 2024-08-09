На фоне «прорыва» границы в Курской области (РФ) заявления по поводу приближения переговоров с РФ звучат все чаще.

Так, издание The Telegraph отмечает, что одной из целей действий украинской армии на территории Курской области является якобы продвижение «соглашения об обмене территориями во время предстоящих переговоров».

Мол, таким образом Украина, удерживая территории в Курской области, хочет использовать это «как средство влияния на Москву».

Свой прогноз по переговорам с РФ высказал и директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

По мнению Николая Сунгуровского, которое он высказал в своей колонке для издания New Voice, переговоры о завершении войны, в ходе которых будут выдвинуты требования обмена пленными, возмещение Россией нанесенных Украине потерь в экономике, энергетике, социальной инфраструктуре, экологии и заключен юридический документ с определением границ, могут начаться только по результатам успешного контрнаступления ВСУ.

Такие переговоры возможны тогда, когда российские войска будут вытеснены с оккупированных территорий в границы по состоянию на январь 2014 года.

Сунгуровский считает, что сейчас Россия демонстрирует нежелание проводить мирные переговоры, поскольку ее требования совершенно неприемлемы для Украины, поскольку означают потерю территорий больше, чем оккупировано на данный момент. По мнению эксперта, до выборов в США Россия будет пытаться усиливать свои позиции на фронте и раздувать дестабилизационные процессы в Европе.

Эксперт также подчеркивает, что конечная цель Украины – победа над Россией и ни один из существующих мирных планов ей не отвечает.

Тем временем появляются новые подробности уничтожения военной колонны РФ в Курской области.

На кадрах разбитой российской колонны можно увидеть сгоревшие грузовики, среди которых разбросаны тела российских солдат.

Согласно данным аналитиков Deep State, это были резервы, которые российские власти направили в Курскую область. В общей сложности уничтожено около 13 грузовиков с оккупантами.

Последние новости Украины:

Введен режим ЧС: в России паника, объявлена ​​эвакуация и останавливаются поезда.

Вялый и нерешительный: эксперт объяснил странную реакцию Путина на бои в Курской области.

В ВСУ раскрыли, где Россия накопила силы для нового наступления.