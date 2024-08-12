Пришло время Вашингтону европеизировать НАТО и отказаться от ответственности за безопасность континента.

На протяжении десятилетий политика США в отношении Европы оставалась прежней.

Вашингтон закрепился на континенте через НАТО и выступал в качестве главного поставщика безопасности региона, в то время как европейские члены НАТО приняли лидерство США.

Однако сегодня большая часть Республиканской партии отошла от этого консенсуса, выбрав вместо этого политику, обобщенную комментариями Дональда Трампа о «провинившихся» странах НАТО: «Если они не будут платить, мы не будем защищать».

Демократы, со своей стороны, копнули глубже в ответ на этот сдвиг. Президент Джо Байден подтвердил «священную» приверженность демократов европейской обороне и провозгласил принятие Финляндии и Швеции в НАТО великим достижением своей администрации.

Камала Харрис не заявила об отходе от позиции Байдена как предполагаемого кандидата в президенты от Демократической партии.

Дебаты о роли США в Европе давно назрели, но обе стороны неверно определили вопросы и интересы, находящиеся в игре.

Фактически, у Соединенных Штатов сегодня тот же кардинальный интерес в Европе, что и с начала 1900-х годов: сохранение экономической и военной мощи континента разделенной. На практике достижение этой цели означало предотвращение появления европейского гегемона.

При отсутствии кандидата на европейскую гегемонию больше нет необходимости в том, чтобы Соединенные Штаты брали на себя доминирующую роль в регионе.

На фоне растущих требований дома и в Азии, необходимо скорректировать курс. Идея не в том, чтобы изолировать США от Европы, а в том, чтобы сместить роль США с поставщика первой инстанции на балансир последней инстанции.

Источник: foreignaffairs.

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