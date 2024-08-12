Политологи рассказали, как Киев может извлечь выгоду из ослабления позиций России.

Силы РФ не закончили наступление, они продолжают атаковать по нескольким фронтам на земле и бомбить украинскую инфраструктуру с воздуха.

Но даже самые крупные и самые боеспособные военные организации не могут поддерживать наступление вечно, и после потери стольких войск окно возможностей России может вскоре закрыться.

Солдаты, погибшие в бою, были непропорционально лучшими из России. Ее запасы техники медленно истощаются. У Москвы в конечном итоге не останется иного выбора, кроме как приостановить наступление и перегруппироваться.

Это значит, что Украина должна начать планировать, как лучше всего извлечь выгоду из надвигающегося упадка России.

Нужно внимательно изучить поле боя на предмет признаков слабости России. Она может работать с НАТО, чтобы тренироваться и готовиться к новым наступлениям. Она может управлять внешними ожиданиями.

И она может разработать новую теорию победы — такую, которая сделает военную позицию России по-настоящему несостоятельной.

Именно тогда и только тогда Украина сможет вести переговоры на выгодных условиях и обеспечить себе прочную победу.

Украину могут ждать более светлые дни, но аналитики не должны заблуждаться: последние шесть месяцев стали для страны самым низким периодом упадка.

Источник: foreignaffairs.

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