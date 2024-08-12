Силы РФ не закончили наступление, они продолжают атаковать по нескольким фронтам на земле и бомбить украинскую инфраструктуру с воздуха.

Но даже самые крупные и самые боеспособные военные организации не могут поддерживать наступление вечно, и после потери стольких войск окно возможностей России может вскоре закрыться.

Солдаты, погибшие в бою, были непропорционально лучшими из России. Ее запасы техники медленно истощаются. У Москвы в конечном итоге не останется иного выбора, кроме как приостановить наступление и перегруппироваться.

Это значит, что Украина должна начать планировать, как лучше всего извлечь выгоду из надвигающегося упадка России.

война, фронт, техника

Нужно внимательно изучить поле боя на предмет признаков слабости России. Она может работать с НАТО, чтобы тренироваться и готовиться к новым наступлениям. Она может управлять внешними ожиданиями.

И она может разработать новую теорию победы — такую, которая сделает военную позицию России по-настоящему несостоятельной.

Именно тогда и только тогда Украина сможет вести переговоры на выгодных условиях и обеспечить себе прочную победу.

Украину могут ждать более светлые дни, но аналитики не должны заблуждаться: последние шесть месяцев стали для страны самым низким периодом упадка.

Источник: foreignaffairs.

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