Европа в основном держалась, поддерживая Украину, но теперь видны трещины.

Уже видны тревожные признаки того, что Германия, ключевая страна Европы и второй по значимости западный донор Киева после США, начинает колебаться как раз в тот момент, когда Европе необходимо удвоить свою поддержку.

Практически каждый высокопоставленный европейский чиновник, дипломат и эксперт по безопасности, с которым общались политологи за последний год, повторял одну и ту же мантру.

Независимо от того, выиграет ли Дональд Трамп второй срок и откажется от помощи США Киеву, Европа должна сделать больше.

Потому что даже демократическая администрация продолжит ставить интересы безопасности Вашингтона в Азии выше Европы.

Однако в том, что до сих пор было общим консенсусом, сейчас явно видны трещины, наиболее заметные в Германии.

В этом месяце появились сообщения о том, что влиятельный министр финансов Германии Кристиан Линднер предположил, что Берлин заморозит новую военную помощь Украине, даже после того, как правительство сократило запланированную на 2025 год поддержку Киева почти вдвое, примерно до 4,4 млрд долларов.

Эта новость будет воспринята в Москве как оправдание политики стратегического терпения Путина, которая основана на предположении, что рано или поздно Запад сникнет.

То же самое касается и усиливающихся сомнений в том, что Вашингтон сохранит свой нынешний поток помощи, в среднем составляющий около 3,6 млрд долларов в месяц в поставленном и запланированном финансировании для Киева с начала войны.

Тем не менее, на востоке набирают силу яростно антиукраинские партии, включая Альтернативу для Германии.

Другая русофильская партия, основанная в январе и растущая в опросах, возглавляется бывшим коммунистом-бунтарем, который ставит себе в заслугу отступление правительства от финансирования Украины.

Это натяжка. Но наивно думать, что основные партии Германии, включая традиционно миролюбивых социал-демократов канцлера Олафа Шольца, не нервничают.

Источник: washingtonpost.

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