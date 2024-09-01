Демократическая партия успешно изолировала Камалу Харрис на 39 дней с тех пор, как президент Джо Байден вышел из гонки.

У нового кандидата Камалы Харрис в президенты более пяти недель, чтобы подготовить свои собственные ответы на неизбежные вопросы о ее радикальной репутации как самого левого члена Сената, инфляции, вызванной Bidenomics, и растущем списке полных политических разворотов в результате ее новообретенной кандидатуры.

Неужели Харрис, которая неоднократно утверждала, что «нелегальный иммигрант не является преступником», по-прежнему считает, что незаконный въезд в страну или пребывание в ней не должно считаться преступлением?

«Я считаю, что должны быть последствия», — сказал Харрис. «У нас есть законы, которые необходимо соблюдать и применять, которые направлены на людей, пересекающих нашу границу нелегально, и должны быть последствия».

А как насчет предыдущей поддержки Харрис запрета фрекинга? журналисты пришлось неоднократно давить на Харрис, которая трижды, казалось, отрицала или игнорировала свою прошлую поддержку запрета фрекинга, но когда Харрис была готова столкнуться с реальностью, как она отстояла свою полную позицию по этому вопросу?

«Я увидела, что мы можем расти и развивать процветающую экономику чистой энергии без запрета фрекинга», — сказал Харрис.

Остальная часть ее ответой первого дня, как и остальная часть ее интервью, опирается на то, что она уже сказала в защиту "Bidenomics".

Харрис рекламировала расширение налоговых льгот на детей четыре раза, государственный контроль цен на продукты и лекарства еще два раза и бесплатные деньги из печатного станка бесчисленное количество раз.

Но после более чем месяца нянчания, ласки и создания культа средствами массовой информации Харрис не смогла придумать ничего существенного, чтобы сказать в защиту своей собственной кандидатуры.

Если она не может справиться с уравновешенным допросом журналиста Даны Баша, как, черт возьми, она справится с давлением Дональда Трампа?

Источник: washingtonexaminer.

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