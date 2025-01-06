Байден неоднократно высказывал мнение, что его шансы на победу были бы реальны, если бы он продолжил борьбу, несмотря на низкие показатели в опросах и неудовлетворительные прения.

Об этом пишет The Washington Post , ссылаясь на источники, близкие к Байдену и его команде. Многие его оппоненты среди однопартийцев обвиняют Байдена в том, что его послужной список не был достаточным для выигрыша, а сама кампания не смогла выстроить сильного месседжа, который резонировал бы с избирателями.

выборы в США

Примечательно, что Байден пытался избежать критики по отношению к своей вице-президентке Камале Гаррис, чья предвыборная кампания не была успешной из-за позднего включения в борьбу за президентский пост. Ряд демократов считает, что Байден, оставаясь в гонке, ограничил время Гаррис на подготовку и проведение кампании, что могло повлиять на ее результат.

Джо Байден

"Байден баллотировался, обещая, что он будет переходным президентом и, по сути, будет иметь один срок, прежде чем передать власть другому поколению. Я думаю, что его баллотирование снова нарушило эту концепцию – концептуальную основу теории, что он положит конец привлекательности Трампа, победит трампизм и откроет новую эру", – отметил сенатор Ричард Блюменталь.

Источник: washingtonpost.

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