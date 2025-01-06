Действующий президент США Джо Байден сожалеет о своем решении сняться с президентских выборов 2024 года, считая, что он мог бы выиграть на выборах, если бы продолжил свое участие в гонке.

Байден неоднократно высказывал мнение, что его шансы на победу были бы реальны, если бы он продолжил борьбу, несмотря на низкие показатели в опросах и неудовлетворительные прения.

Об этом пишет The Washington Post , ссылаясь на источники, близкие к Байдену и его команде. Многие его оппоненты среди однопартийцев обвиняют Байдена в том, что его послужной список не был достаточным для выигрыша, а сама кампания не смогла выстроить сильного месседжа, который резонировал бы с избирателями.

Примечательно, что Байден пытался избежать критики по отношению к своей вице-президентке Камале Гаррис, чья предвыборная кампания не была успешной из-за позднего включения в борьбу за президентский пост. Ряд демократов считает, что Байден, оставаясь в гонке, ограничил время Гаррис на подготовку и проведение кампании, что могло повлиять на ее результат.

"Байден баллотировался, обещая, что он будет переходным президентом и, по сути, будет иметь один срок, прежде чем передать власть другому поколению. Я думаю, что его баллотирование снова нарушило эту концепцию – концептуальную основу теории, что он положит конец привлекательности Трампа, победит трампизм и откроет новую эру", – отметил сенатор Ричард Блюменталь.

Источник: washingtonpost.

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