Денежная помощь на проверку здоровья для пенсионеров в Кировоградской области расширяет доступ к современной диагностике.

Денежная помощь на проверку здоровья для пенсионеров в Кировоградской области начало действовать с 1 января 2026 года, сообщает Politeka.

Инициатива предусматривает финансовую поддержку прохождения профилактических обследований и направлена ​​на раннее выявление опасных заболеваний.

О запуске программы сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. По ее словам, проект реализуют в рамках государственной инициативы "Скрининг здоровья 40+".

Участникам предлагают проверку сердечно-сосудистой системы, выявление диабета второго типа и оценку психического состояния. Основная цель – помочь людям вовремя заметить изменения в организме и сохранить активность.

Жители региона от 40 лет получают персональное приглашение через приложение «Дія» на 30-й день после дня рождения. После подтверждения на Дія.Карту поступает 2000 гривен, которые можно использовать исключительно для скрининговых процедур. Для тех, кто не пользуется цифровыми сервисами, предусмотрено оформление через банки или центры предоставления административных услуг.

Обследование проводятся государственными, коммунальными и частными медицинскими учреждениями, отвечающими требованиям Министерства здравоохранения и НСЗУ. Список учреждений обнародуют в ближайшее время.

Финансирование программы в 2026 году составляет 10 млрд. грн. Контроль за реализацией осуществляют профильные министерства вместе с НСЗУ, что обеспечивает качество услуг и своевременное зачисление средств.

Правительство подчеркивает, что денежное пособие на проверку здоровья для пенсионеров в Кировоградской области расширяет доступ к современной диагностике и помогает поддерживать полноценный образ жизни.

Организаторы советуют заранее планировать визит в медицинские учреждения и записываться на обследование в удобное время.

