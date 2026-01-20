Графики отключения света в Кировоградской области на 21 января вводятся только по части региона.

Были составлены гафики отключения света в Кировоградской области на 21 января из-за плановых работ в населенных пунктах региона, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Кировоградоблэнерго».

Следует ознакомиться с графиками отключения света в Кировоградской области на 21 января, которые ввели из-за масштабных плановых работ. В частности, в Олександрийском обществе будут проводить плановый ремонт. Ограничения произойдут с 9 до 17 часов в следующих населенных пунктах:

Мыхайливка улицы:

Калынова - №1-2, 4-16, 16А

Леси Украинкы - №1-6, 7А, 8-10, 14-22, 25-29, 33

Незалежна — № 2–3, 5, 8–9, 11, 14–15, 20, 24–26, 28

Нова — №1–2, 4–10, 12–13

Поповыча - №5-16, 18, 20-21

Шевченка - №1, 1А, 2-5, 7, 15, 17

Пахаривка улицы:

Вышнева - №2-3, 5, 7-10, 12-13

Молодижна - №1-3, 6-8, 10-12, 14, 16-17, 25

Попова — №1а, 2, 4, 6, 8–9, 13–14, 18, 20, 22–23, 27–28, 32

Шкильна - №1-3, 6-8, 10, 13-14, 19, 21, 23, 26, 28-30, 32

Ульянивка улицы:

Квиткова — №1–2, 4, 4А, 7, 17А, 19А

Квитнева — №1А, 4

Нова — №1, 1а, 2–3, 3а, 4–5, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 17а, 18, 19а, 20–26, 28, 30, 32–33

Степова — №1–10, 10а, 11–15, 17, 19–36

Центральна — №1, 1а, 2–8, 10, 12, 18

Шкильна — №2–5, 5а, 5б, 6–7, 7а, 8–18, 20, 22–25, 28–29, 32, 34, 36–39, 41–47, 49–52, 55, 57, 59, 61

Шосейный пер. — №1, 2а, 3

Ювилейна — №1–4, 6–7, 9–12, 12а, 13–15, 18, 18а, 20а, 21, 23–24, 26а, 27, 29, 29а, 31–33, 35–36

Также будут обесточены населённые пункты в Кропивницком районе. Выключения запланированы с 9 до 17 часов в следующих населенных пунктах:

Нове улицы:

Благодатна — №3–4, 6, 9, 11, 14–15, 17, 22–23, 26

Весняна — №1, 8

Обелискова — №1–5, 8, 10, 14, 16, 20, 28

Янтарна — №1, 6–7, 11

Каштанова — №55, 55Б

Марии Садовськои-Барилотти — №20А, 83

Селыщна — №12

Высоки Байракы улицы:

Набережна - №2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

Центральна - №3, 8, 8а, 10-11, 11б, 12-21

Актуальный график отключений электроэнергии для Кировоградской области можно найти на официальном сайте «Кіровоградобленерго».

Как узнать об отключении:

На сайте «Кіровоградобленерго»:

Перейдите по ссылке.

В разделе «Информация для клиентов» найдите «Графики ограничений, аварийных и почасовых отключений».

Вы также можете использовать функцию «Поиск отключений по адресу», чтобы найти график для конкретного населенного пункта и адреса.

