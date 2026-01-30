Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Кіровоградській області розширює доступ до сучасної діагностики.

Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Кіровоградській області почала діяти з 1 січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Ініціатива передбачає фінансову підтримку для проходження профілактичних обстежень і спрямована на раннє виявлення небезпечних захворювань.

Про запуск програми повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко. За її словами, проєкт реалізують у межах державної ініціативи «Скринінг здоров’я 40+».

Учасникам пропонують перевірку серцево-судинної системи, виявлення діабету другого типу та оцінку психічного стану. Основна мета — допомогти людям вчасно помітити зміни в організмі та зберегти активність.

Жителі регіону віком від 40 років отримують персональне запрошення через застосунок «Дія» на 30-й день після дня народження. Після підтвердження на Дія.Картку надходить 2000 гривень, які дозволено використати виключно для скринінгових процедур. Для тих, хто не користується цифровими сервісами, передбачене оформлення через банки або центри надання адміністративних послуг.

Обстеження проводять державні, комунальні й приватні медичні заклади, що відповідають вимогам Міністерства охорони здоров’я та НСЗУ. Перелік установ оприлюднять найближчим часом.

Фінансування програми у 2026 році становить 10 мільярдів гривень. Контроль за реалізацією здійснюють профільні міністерства разом із НСЗУ, що забезпечує якість послуг і своєчасне зарахування коштів.

Уряд підкреслює, що грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Кіровоградській області розширює доступ до сучасної діагностики та допомагає підтримувати повноцінний спосіб життя.

Організатори радять заздалегідь планувати візит до медичних установ і записуватися на обстеження у зручний час.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога на догляд для пенсіонерів в Кіровоградській області: в 2026 році виплата зросла, хто отримає більше.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області: за якою адресою її надають.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області: хто може чекати на понад 6 тисяч від держави.