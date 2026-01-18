В связи с новыми показателями бюджета на 2026 год выросло денежное пособие по уходу для пенсионеров в Кировоградской области.

В 2026 году денежная помощь по уходу для пенсионеров в Кировоградской области повысилось в размере, сообщает Politeka.net.

Порядок предоставления выплаты регулируется Законом Украины №1727-IV.

Речь идет о дополнительной поддержке граждан, не имеющих трудоспособных родственников и у которых нет возможности полноценно обеспечивать свои ежедневные потребности. Согласно нормам украинского законодательства, размер такой выплаты для одиноких граждан должен составить 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В связи с новыми показателями бюджета на 2026 год прожиточный минимум вырос до 2595 грн, а значит, и размер доплаты повысился до 1038 грн.

Право на денежную помощь по уходу для пенсионеров в Кировоградской области имеют исключительно те граждане, которые вышли на пенсию по возрасту.

Также предусмотрены другие условия для назначения соответствующего денежного пособия для украинских пенсионеров в Кировоградской области. В частности, важно соответствовать следующим критериям:

Возраст пенсионера пересек рубеж в 80 лет;

Есть потребность в регулярном уходе, подтвержденная медицинским документом;

Не получают пенсию по инвалидности/другим видам выплат;

У человека нет трудоспособных родственников, которые его содержали (взрослые дети, внуки и правнуки).

Для того чтобы воспользоваться таким правом, необходимо подать в Пенсионный фонд Украины соответствующее заявление о назначении помощи и добавить к нему следующие документы:

вывод ЛКК, где указано о необходимости постоянного ухода;

паспорт;

идентификационный код;

выписка из Пенсионного фонда о том, что человек не получает доплату по уходу.

