В 2026 году денежная помощь по уходу для пенсионеров в Кировоградской области повысилось в размере, сообщает Politeka.net.
Порядок предоставления выплаты регулируется Законом Украины №1727-IV.
Речь идет о дополнительной поддержке граждан, не имеющих трудоспособных родственников и у которых нет возможности полноценно обеспечивать свои ежедневные потребности. Согласно нормам украинского законодательства, размер такой выплаты для одиноких граждан должен составить 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В связи с новыми показателями бюджета на 2026 год прожиточный минимум вырос до 2595 грн, а значит, и размер доплаты повысился до 1038 грн.
Право на денежную помощь по уходу для пенсионеров в Кировоградской области имеют исключительно те граждане, которые вышли на пенсию по возрасту.
Также предусмотрены другие условия для назначения соответствующего денежного пособия для украинских пенсионеров в Кировоградской области. В частности, важно соответствовать следующим критериям:
- Возраст пенсионера пересек рубеж в 80 лет;
- Есть потребность в регулярном уходе, подтвержденная медицинским документом;
- Не получают пенсию по инвалидности/другим видам выплат;
- У человека нет трудоспособных родственников, которые его содержали (взрослые дети, внуки и правнуки).
Для того чтобы воспользоваться таким правом, необходимо подать в Пенсионный фонд Украины соответствующее заявление о назначении помощи и добавить к нему следующие документы:
- вывод ЛКК, где указано о необходимости постоянного ухода;
- паспорт;
- идентификационный код;
- выписка из Пенсионного фонда о том, что человек не получает доплату по уходу.
