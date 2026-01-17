Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области помогает уязвимым слоям населения.

Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области предусматривает единовременные выплаты по 6 500 гривен в рамках правительственной программы «Зимняя поддержка», сообщает Politeka.

Поддержка ориентирована на тех, кто больше всего нуждается в холодное время года.

Помощь распространяется на детей из малообеспеченных семей, лиц с инвалидностью, подопечных и детей на попечение, в частности внутренне перемещенных, а также на одиноких пенсионеров. Денежные средства предназначены исключительно для приобретения лекарств и необходимых товаров для зимнего периода.

Подать заявку можно с 20 ноября 2025 года. У граждан есть два способа получения: через приложение «Дія» или непосредственно в отделении Пенсионного фонда Украины.

Для личного оформления нужно прийти с открытой «Дія.Карткою» или другим специальным счетом. Сотрудники ПФУ оформят заявку и передадут данные для начисления средств.

Дистанционно заявка подается через «Дія»: в разделе «Сервисы» выбрать «Зимова підтримка», подтвердить наличие карты и следовать инструкциям по получению реквизитов. «Дія.Карта» является банковским счетом, который используется для госпрограмм и обеспечивает быстрое зачисление выплат.

Кроме того, в Кировоградской области можно получить денежную помощь. Такой комплексный подход позволяет ВПЛ быстрее интегрироваться в общину и получить поддержку без дополнительных бюрократических сложностей.

