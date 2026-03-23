Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области предоставляют в нескольких гуманитарных пунктах.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области время от времени предоставляют разные социальные учреждения и гуманитарные штабы, сообщает Politeka.

В этих центрах в Кировоградской области уязвимые категории населения могут получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров, гуманитарную помощь или временное убежище.

Местным жителям советуют регулярно следить за официальными объявлениями и уточнять условия получения помощи, ведь графики выдач и перечень доступных услуг могут меняться.

Одним из таких мест есть областной социальный центр матери и ребенка. В этом заведении внутренне перемещенные могут получить временное жилье и необходимую поддержку.

Центр принимает переселенцев на ночлег, а некоторые семьи с детьми могут остаться здесь на несколько дней, пока ищут постоянное жилье. Людям дают возможность приготовить еду, принять горячий душ и переночевать в комфортных условиях.

Также здесь снабжают детским питанием, средствами гигиены для детей и постельным бельем. Бесплатные продукты питания для ВПЛ поступают благодаря благотворительной помощи в Кировоградской области.

Еще одним пунктом поддержки является Центральноукраинское государственное здание художественного и технического творчества. Обратиться можно по телефонам: +380501725751 или +380509740427.

Помощь здесь могут получить переселенцы, дети, пенсионеры, женщины, малоимущие и многодетные семьи, а также люди с инвалидностью.

Также в регионе работает гуманитарный штаб, где переселенцам оказывают горячие обеды и разную гуманитарную помощь.

Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Кировоградской области: пассажирам сообщили о новых тарифах.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Кировоградской области: что может стать реальностью для украинцев.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области: кто может остаться без выплат и как их вернуть.