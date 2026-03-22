Денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области в марте будет предоставляться части внутренне перемещенных лиц, сообщает Politeka.net.

Новые переселенцы получают финансовую поддержку в течение первых шести месяцев с момента оформления статуса. Ежемесячные выплаты составляют 2000 гривен для взрослого, 3000 гривен для ребенка и 3000 гривен для людей с инвалидностью.

Для оформления помощи необходимо иметь справку ВПЛ и подать заявление через мобильное приложение «Дія», Центр предоставления административных услуг или отделение Пенсионного фонда.

Трудоустроенные переселенцы могут рассчитывать на дополнительные ежемесячные выплаты: 2000 гривен для официально трудоустроенных и 3000 гривен для людей с инвалидностью. Это позволяет частично покрыть расходы на проживание и способствует более быстрой адаптации в новом месте.

После завершения базового периода финансирование сохраняется для социально уязвимых категорий: пенсионеров, детей-сирот, лиц с ограниченными возможностями и других нуждающихся в поддержке. Выплаты продолжаются для семей, в которых средний доход на одного члена не превышает 9444 гривны.

Оформить или восстановить денежную помощь для ВПЛ в Кировоградской области можно через любой ЦНАП, приложение «Дія» или отделение Пенсионного фонда. Подробные условия доступны на официальных порталах, где следует регулярно проверять актуальные сообщения.

Специалисты советуют переселенцам проверять состояние документов и доходов, чтобы денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области поступала без перерывов и гарантировала стабильную поддержку.

Также эксперты рекомендуют сообщать Пенсионному фонду об изменениях семейного состава или доходов во избежание прекращения начислений.

