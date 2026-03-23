Дефицит продуктов в Кировоградской области может усугубиться из-за сложных погодных условий этой зимой, сообщают аграрные эксперты, пишет Politeka.net.

Низкая температура и значительный снежный покров создали дополнительные риски для озимых культур.

Нынешняя зима стала одной из самых строгих за последние десятилетия. В период пиковых морозов температура в зоне узла кущения опускалась до –10 °C и держалась несколько дней. Наиболее уязвимыми оказались пшеница, ячмень и рапс.

После оттепели специалисты провели обследование полей. Массовая гибель растений не зафиксирована, однако часть площадей получила повреждения и поражения грибковыми болезнями. Сложнейшая ситуация наблюдается на участках с недостаточным снежным покровом, где пострадать могло до 20% посевов.

В то же время, толстый слой снега, который защищал растения от морозов, осложняет начало весенних полевых работ. Запасы влаги в почве в этом году достигают 160-190 мм на метровой глубине, что может задержать обработку земли и посевную кампанию.

Аграрии рекомендуют применять специальные бороны для равномерного распределения влаги и более быстрой подготовки полей. Затягивание работ может привести к потере урожайности и ухудшению общей ситуации на рынке продовольствия.

Эксперты предупреждают, что дефицит продуктов в Кировоградской области может проявиться весной и летом, если погодные условия будут оставаться неблагоприятными.

Специалисты советуют аграриям внимательно следить за изменениями погоды и оперативно реагировать, чтобы свести к минимуму возможные потери урожая и стабилизировать ситуацию на рынке.

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Кировоградской области: чего ожидать от ситуации в ближайшее время.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области: стало известно об условиях получения.