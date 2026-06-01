Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области предусматривает создание многокомпонентной системы поддержки для людей, оказавшихся в затруднительном положении из-за боевых действий, сообщает Politeka.

Новая масштабная программа гуманитарной помощи для пенсионеров в Николаевской области Immediate Multisectoral Priority Assistance for Conflict-Affected Territories официально запускается консорциумом TERA.

В это объединение вошли ведущие украинские благотворительные и общественные организации, а общую координацию процессов обеспечивает БФ Team4UA.

В реализации важных мероприятий также принимают участие БФ «Улыбка ЮА», ОО «Десятое Апреля» и БФ «ГУДВИЛЛ», которые распределили между собой ключевые направления работы в разных регионах страны.

Инициатива включает в себя денежные выплаты для пострадавших граждан, выдачу востребованных продуктовых и гигиенических наборов.

Кроме этого – предоставление профессиональной психологической и психосоциальной поддержки, а также качественное медицинское обслуживание через мобильные клиники.

Отдельным важным вектором работы определена безопасная эвакуация людей с опасных территорий, оперативное реагирование на последствия вражеских обстрелов и обязательное обеспечение социально-правового сопровождения для нуждающихся.

Организаторы отмечают, что гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области распределяется по четким приоритетам.

В первую очередь ее направят жителям прифронтовых общин, внутренне перемещенным лицам, эвакуированным семьям и гражданам, непосредственно пострадавшим от российских атак.

Непосредственным внедрением планируемых мероприятий на территории региона занимается партнерская организация ОО «Десятое Апреля».