Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області стала доступною завдяки запуску комплексного проєкту IMPACT (Immediate Multisectoral Priority Assistance for Conflict-affected Territories), повідомляє Politeka.

Ця ініціатива спрямована на всебічну підтримку людей, які найбільше постраждали через бойові дії та ворожі обстріли.

Ініціатором гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Миколаївській області став благодійний консорціум TERA.

До його складу увійшли відомі українські громадські та благодійні організації під загальною координацією благодійного фонду «Team4UA».

Безпосередньою реалізацією затверджених заходів та розподілом підтримки у різних регіонах країни займаються благодійний фонд «Посмішка ЮА», громадська організація «Десяте Квітня» та благодійний фонд «ГУДВІЛЛ».

У межах нової програми IMPACT передбачена багатокомпонентна система підтримки вразливих категорій населення.

Постраждалі громадяни можуть розраховувати на грошові виплати, а також отримання продуктових і гігієнічних наборів тривалого зберігання.

Крім того, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області включає надання фахової психологічної та психосоціальної підтримки, соціально-правовий супровід та медичне обслуговування.

Окремим важливим напрямком роботи фахівців визначено евакуацію жителів із небезпечних зон та оперативне реагування на наслідки обстрілів.

Практичні заходи на території регіону впроваджує партнерська організація ГО «Десяте Квітня».

Джерело: Благодійний фонд Посмішка ЮА.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Миколаївській області: хто має право на отримання цих виплат.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Миколаївській області: стало відомо, наскільки складною є ситуація.

Як повідомляла Politeka, Перерахунок пенсій в Миколаївській області: в квітні частину українців чекають більші виплати.