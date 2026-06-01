Доплаты для пенсионеров в Запорожской области могут оформить бывшие военнослужащие, уже вышедшие на заслуженный отдых и сейчас не работающие, сообщает Politeka.

Речь идет о денежной доплате для пенсионеров в Запорожской области, которую начисляют дополнительно к основным выплатам.

Эта финансовая поддержка напрямую привязана к государственному прожиточному минимуму для лиц, потерявших трудоспособность.

Официальное разъяснение этих выплат обнародовал Пенсионный фонд Украины. Специалисты отмечают, что право на деньги имеют лица от рядового до офицерского состава.

Однако действующее законодательство предусматривает исключение, поэтому прежние срочники претендовать на такую ​​доплату для пенсионеров в Запорожской области не могут.

Получить деньги можно как приложение к пенсии за выслугу лет, так и к выплатам по инвалидности. Главным требованием для назначения средств есть наличие на полном содержании членов семьи, которые не могут работать самостоятельно.

В 2026 году прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, повысился до 2595 гривен. Поскольку эта надбавка равна половине указанной суммы, то ее точный размер теперь составляет 1297 гривен на каждого иждивенца.

Специальный механизм привязки к социальным стандартам позволяет автоматически пересматривать размер начислений.

Несмотря на законодательные гарантии, выплаты никому не начисляются автоматически. Граждане должны самостоятельно подавать обращения в государственные учреждения и подтверждать свой статус.

Документы нужно нести в отделение Пенсионного фонда.

