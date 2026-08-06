Окончательный размер денежной помощи для пенсионеров в Харьковской области определяется как разница между суммой базовых величин, рассчитанных для всех членов семьи, и среднемесячным доходом домохозяйства.

Жители Харьковской области с невысокими доходами, а также отдельные категории пенсионеров могут претендовать на денежную помощь, которую государство выплачивает в рамках экспериментального проекта, сообщает Politeka.net.

Новая модель поддержки была введена для того, чтобы объединить несколько видов государственных выплат в единый механизм. Сумма пособия определяется индивидуально после оценки материального положения семьи, ее состава и совокупных доходов.

По информации Пенсионного фонда Украины , на первом этапе участие в программе доступно семьям, которые уже получают помощь малообеспеченным или выплаты на детей одиноким матерям и отвечают требованиям эксперимента.

В перспективе круг получателей планируется расширить. Право на оформление получат многодетные семьи, люди с инвалидностью, а также граждане пенсионного возраста, которые не смогли оформить пенсию из-за недостаточного количества страхового стажа.

Помощь назначают на шесть месяцев. Если действие проекта будет продолжено, выплаты могут автоматически пролонгироваться, однако общая продолжительность участия в программе не превышает двух лет.

Подать заявление на денежную помощь для пенсионеров в Харьковской области можно двумя способами:

через приложение «Дія»;

в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины, независимо от места жительства или регистрации.

Для оформления заявки онлайн понадобятся:

ID-карта или биометрический загранпаспорт;

подтвержден регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).

Процедура состоит из двух шагов. Первоначально один из совершеннолетних членов семьи подает заявление о намерении получать базовую социальную помощь, указывая информацию обо всех членах домохозяйства.

После предварительного расчета суммы необходимо подать второе заявление уже на назначение выплаты. При этом все совершеннолетние члены семьи, являющиеся ее получателями, должны подтвердить свое согласие.

До завершения процедуры семья может самостоятельно решить, переходить ли на новый формат поддержки или остаться на действующих государственных выплатах.

Базой для расчета есть сумма 4 500 гривен. Окончательный размер определяется как разница между суммой базовых величин, рассчитанных для всех членов семьи, и среднемесячным доходом домохозяйства.

При вычислении применяют следующие коэффициенты:

100% базовой величины – для заявителя;

100% - для каждого ребенка до 18 лет и лиц с инвалидностью I или II группы;

70% – для каждого следующего члена семьи.

Для людей пенсионного возраста, которые не получили права на пенсию из-за недостаточного страхового стажа, предусмотрены отдельные коэффициенты:

до 10 лет стажа – 53% базовой величины;

от 10 до 20 лет - 62%;

от 20 до 30 лет – 70%;

30 лет стажа и больше – 88%.

При определении права на выплату Пенсионный фонд учитывает совокупный доход всех членов семьи за три календарных месяца, предшествовавших обращению.

В то же время пенсионеры, не имеющие необходимого страхового стажа, не могут рассчитывать на полный размер базовой величины. Максимальная выплата для этой категории составляет 88% от 4500 гривен, то есть 3960 гривен.

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