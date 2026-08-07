После подорожания проезда в Виннице сохранена система проездных билетов, благодаря которой пассажиры могут существенно сэкономить.

С 1 августа в Виннице вступило в силу подорожание проезда в общественном транспорте, сообщает Politeka.net.

После просмотра стоимости одна поездка по разовой оплате стоит 25 гривен. Использование абонементов позволяет уменьшить фактическую цену одного проезда до 15–17 гривен в зависимости от выбранного тарифного пакета.

Для владельцев персонализированной «Муниципальной карты винничанина» доступны несколько вариантов проездных. Абонемент на 130 поездок, действующий в течение 30 дней, стоит 1500 гривен для взрослых. Для студентов и учащихся профессионально-технических заведений его цена составляет 750 гривен, а для школьников – 450 гривен.

Предусмотрен и пакет на 80 поездок. Он обойдется взрослым в 1200 гривен, студентам – в 600 гривен, а учащимся школ – в 360 гривен. Кроме того, пассажиры могут приобрести безлимитный проездной в месяц за 2250 гривен.

Подорожание проезда в Виннице коснулось и пользователей неперсонализированных транспортных карт. Для них абонемент на 130 поездок стоит 1725 гривен, пакет на 80 поездок – 1380 гривен, а месячный безлимитный проездной – 2600 гривен.

В городском совете подчеркивают, что изменения не повлияют на льготников — их проезд по-прежнему будет оплачиваться из бюджета общины. Также для пользователей «Муниципальной карты винничанина» остается в силе возможность бесплатной пересадки в течение 30 минут.

Ранее транспортные специалисты отмечали, что экономически обоснованная стоимость перевозок должна быть значительно выше — около 34 гривен в трамваях и троллейбусах и 41 гривна в автобусах. Однако городские власти решили утвердить более низкие социально ориентированные тарифы, чтобы сохранить доступность общественного транспорта для населения и обеспечить стабильную работу перевозчиков и надлежащее содержание подвижного состава.

Источник: Винницкий городской совет

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