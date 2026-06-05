Доплаты в Николаевской области могут начисляться неработающим военным пенсионерам от рядового до офицерского состава, за исключением срочников, сообщает Politeka.

Официальные представители учреждения отмечают, что деньги предназначаются для поддержки семей, где одна пенсия фактически содержит нескольких нетрудоспособных членов семьи.

Как напоминает Пенсионный фонд Украины, ежемесячная доплата для пенсионеров в Николаевской области привязана к прожиточному минимуму для лиц, потерявших трудоспособность.

Данная выплата направлена ​​на финансовую помощь семьям, где пенсия – единственный источник существования.

Такая надбавка привязана к прожиточному минимуму для лиц, потерявших трудоспособность, и предусмотрена законом о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы.

Доплата для пенсоинеров в Николаевской области может прилагаться как к пенсии за выслугу лет, так и к пенсии по инвалидности.

Ключевым условием для назначения средств является наличие на иждивении нетрудоспособных членов семьи, для которых пенсионер является единственным источником дохода.

Поскольку надбавка равна 50% от государственного стандарта, ее размер сейчас составляет около 1297 гривен на каждого нетрудоспособного иждивенца.

Механизм привязки к социальным показателям позволяет автоматически пересматривать сумму, однако эксперты отмечают, что инфляция съедает покупательную способность таких выплат быстрее, чем происходит их формальный рост.

Несмотря на то, что дополнительные средства гарантированы законом, они не назначаются автоматически. Потенциальный получатель должен самостоятельно обратиться в ПФУ и предоставить документы, подтверждающие содержание нетрудоспособных членов семьи и полное отсутствие другого дохода.