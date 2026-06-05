Доплати у Миколаївській області можуть нараховуватися непрацюючим військовим пенсіонерам від рядового до офіцерського складу за винятком строковиків, повідомляє Politeka.

Офіційні представники установи наголошують, що гроші призначаються для підтримки родин, де одна пенсія фактично утримує кількох непрацездатних членів сім’ї.

Як нагадує Пенсійний фонд України, щомісячна доплата для пенсіонерів у Миколаївській області прив’язана до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Дана виплата спрямована на фінансову допомогу родинам, де пенсія - єдине джерело існування.

Така надбавка прив’язана до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, і передбачена законом про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби.

Доплата для пенсоінерів у Миколаївській області може додаватися як до пенсії за вислугу років, так і до пенсії по інвалідності.

Ключовою умовою для призначення коштів є наявність на утриманні непрацездатних членів родини, для яких пенсіонер є єдиним джерелом доходу.

Оскільки надбавка дорівнює 50% від державного стандарту, її розмір зараз становить близько 1 297 гривень на кожного непрацездатного утриманця.

Механізм прив’язку до соціальних показників дозволяє автоматично переглядати суму, однак експерти наголошують, що інфляція з’їдає купівельну спроможність таких виплат швидше, ніж відбувається їхнє формальне зростання.

Попри те, що додаткові кошти гарантовані законом, вони не призначаються автоматично. Потенційний отримувач повинен самостійно звернутися до ПФУ та надати документи, які підтверджують утримання непрацездатних членів родини та повну відсутність іншого доходу.