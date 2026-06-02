Доплаты для пенсионеров в Николаевской области назначаются в отдельных условиях для неработающих военнослужащих, вышедших на заслуженный отдых, сообщает Politeka.

Такая доплата для пенсионеров в Николаевской области выплачивается дополнительно к основному обеспечению.

Как напоминает Пенсионный фонд Украины, ежемесячная сумма привязана к прожиточному минимуму для лиц, потерявших трудоспособность, и направлена ​​на финансовую помощь семьям, где пенсия – единственный источник существования.

Право на финансовое начисление имеют неработающие военные пенсионеры от рядового до офицерского состава. Исключение составляют только граждане, которые проходили срочную службу.

Саму доплату в Николаевской области разрешено прибавлять как к пенсии за выслугу лет, так и к пенсии по инвалидности.

Ключевым условием для начисления является наличие на иждивении членов семьи, которые не могут работать самостоятельно.

В 2026 году прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, вырос до 2595 гривен. Поскольку указанная надбавка по закону составляет 50% от этого показателя, то размер выплаты составляет 1 297 гривен на каждого нетрудоспособного иждивенца.

Механизм привязки к государственным стандартам позволяет пересматривать сумму автоматически, хотя покупательная способность денег из-за инфляции снижается достаточно быстро.

Чтобы оформить выплаты, следует обратиться с заявлением в сервисный центр Пенсионного фонда лично или воспользоваться возможностями электронного кабинета на вебпортале.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области: кто имеет право на получение этих выплат.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Николаевской области: стало известно, насколько сложна ситуация.

Как сообщала Politeka, Пересчет пенсий в Николаевской области: в апреле часть украинцев ждут большие выплаты.