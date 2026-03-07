Ограничение движения транспорта в Закарпатской области вынудит водителей искать альтернативные маршруты для объезда.

Ограничения движения транспорта в Закарпатской области начнут действовать с 10 марта 2026 из-за аварийного состояния моста, сообщает Politeka.

Ограничения движения транспорта в Закарпатской области касаются автомобильной дороги государственного значения Т-07-10 Ужок – Нижние Ворота.

Мост расположен на км 35+730 между съездом в село Ялово и селом Подполозье и требует немедленного ремонта настила, что делает невозможным проезд любых автомобилей.

Ремонтные работы организуют в строгом соответствии со стандартами безопасности, чтобы предотвратить аварийные ситуации. По информации Службы восстановления и развития инфраструктуры в Закарпатской области, для водителей предусмотрены два объездных маршрута.

Первый маршрут проходит по автомобильной дороге государственного значения М-06 Киев – Чоп, что позволяет быстро обойти закрытый участок.

Второй маршрут организован через дорогу местного значения С 070410 Подполозье – Абранка, которая обеспечивает дополнительную альтернативу местным жителям и перевозчикам.

Водителям рекомендуют планировать поездки заранее и соблюдать все требования временных дорожных знаков, которые размещены на подъездах к мосту.

Ограничения движения коснутся не только частных автомобилей, но и общественного транспорта, грузовиков и специальной техники, обычно курсирующей по этому участку.

Введение временного перекрытия позволит подрядчикам безопасно выполнить ремонтные работы на мосту без риска для дорожного движения. Так что местным жителям следует учитывать объездные пути и необходимость планировать свои поездки заранее.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Ограничение движения транспорта на Закарпатье: где именно нельзя проехать

Также Politeka писала, Новый график движения поездов в Закарпатской области: "Укрзализныця" добавила удобный ежедневный рейс