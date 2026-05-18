В "Укрзализныце" пассажиров предупреждают о новом графике движения поездов в Одесской области.

Новый график движения поездов в Одесской области вводит компания-перевозчик "Укрзализныця" из-за ремонтных работ на железной дороге, сообщает издание Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".

Продолжаются масштабные ремонтные работы на железнодорожной инфраструктуре, из-за чего пассажиры предупреждают о новом графике движения поездов в Одесской области. В ближайшие недели корректировки коснутся ряда рейсов в направлении Одессы, Раздельной, Подольска и Вапнярки.

В "Укрзализныце" объясняют, что обновление путей и техническое обслуживание инфраструктуры необходимы для обеспечения безопасности проезда, стабильной работы железнодорожного транспорта и улучшения качества перевозок. В этой связи отдельные пригородные поезда будут курсировать по временно измененному графику. Пассажирам рекомендуют заранее проверять актуальный график движения пригородных поездов и возможные изменения маршрутов перед поездкой, чтобы избежать неудобств и своевременно скорректировать свои планы.

В частности, в период с 24 мая по 3 июня изменится расписание пригородного экспресса №6205 сообщением Раздельная-1 – Одесса. Отправление рейса запланировано на 18:21 вместо привычных 18:08, а прибытие в Одессу ожидается в 20:01 взамен 19:48.

Временные корректировки будут также касаться экспресса №6255 Вапнярка — Одесса-Главная. До станции Ивановка рейс будет курсировать без изменений, однако дальше график будет скорректирован. Со станции Ивановка экспресс будет отправляться в 11:32 вместо 11:42, со станции Мигаево - в 12:05 взамен 12:10, а со станции Раздельная-Сортировочная - в 12:28 взамен 12:33.

Кроме того, с 25 мая по 6 июня изменится время отправления пригородного экспресса №6252 Одесса-Главная - Вапнярка. В указанный период рейс будет отправляться в 08:10 взамен 08:30.

Последние новости:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области: какая информация была предоставлена.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Одесской области: кто может получить 1000 гривен.

Как сообщала Politeka, Шанс для пенсионеров в Одессе: какая гуманитарная помощь доступна пожилым украинцам и не только.