Повышение тарифов на коммунальные услуги в Хмельницкой области происходит с учетом экономических факторов.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Хмельницкой области зафиксировано после решения Волочиского городского совета, пересмотревшего стоимость вывоза бытовых отходов для населения и учреждений общины, сообщает Politeka.

Обновленные расценки начали действовать с 1 июня и предусматривают разную нагрузку в зависимости от категории потребителей. Наибольшая корректировка коснулась домохозяйств, где рост стал наиболее ощутимым в ежемесячных платежах.

Для жильцов многоквартирных домов установлен тариф 48 гривен на одного человека вместо предыдущих 31 гривны. В частном секторе сумма поднялась до 51 гривны против бывших 31 гривны. Таким образом, разница для семей составляет от 17 до 20 гривен в месяц.

Отдельно пересмотрены условия для бюджетных учреждений – там стоимость уменьшена до 276,46 гривны за кубометр по сравнению с предыдущим показателем 331,48 гривны. Для предприятий и организаций тариф остался без изменений на уровне 332 гривны.

В городском совете объясняют такие изменения необходимостью обновления расчетов расходов, связанных со сбором, транспортировкой и последующей утилизацией отходов. Именно эти составляющие формируют конечную себестоимость услуги.

Дополнительно отмечается, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Хмельницкой области происходит с учетом экономических факторов, среди которых стоимость горючего, обслуживания техники и логистические расходы.

Специалисты подчеркивают, что дальнейшая ценовая динамика в сфере ЖКХ будет зависеть от расходов операторов и экономической ситуации в регионе. Местные власти уверяют, что обновленные тарифы должны обеспечить стабильное функционирование системы обращения с отходами.

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