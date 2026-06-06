Підвищення тарифів на комунальні послуги у Хмельницькій області відбувається з урахуванням економічних факторів.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Хмельницькій області зафіксоване після рішення Волочиської міської ради, яка переглянула вартість вивезення побутових відходів для населення та установ громади, повідомляє Politeka.

Оновлені розцінки почали діяти з 1 червня та передбачають різне навантаження залежно від категорії споживачів. Найбільше коригування торкнулося домогосподарств, де зростання стало найбільш відчутним у щомісячних платежах.

Для мешканців багатоквартирних будинків встановлено тариф 48 гривень на одну особу замість попередніх 31 гривні. У приватному секторі сума піднялася до 51 гривні проти колишніх 31 гривні. Таким чином, різниця для родин становить від 17 до 20 гривень щомісяця.

Окремо переглянуто умови для бюджетних установ — там вартість зменшена до 276,46 гривні за кубометр порівняно з попереднім показником 331,48 гривні. Натомість для підприємств та організацій тариф залишився без змін на рівні 332 гривні.

У міській раді пояснюють такі зміни необхідністю оновлення розрахунків витрат, пов’язаних зі збором, транспортуванням і подальшою утилізацією відходів. Саме ці складові формують кінцеву собівартість послуги.

Додатково зазначається, що Підвищення тарифів на комунальні послуги у Хмельницькій області відбувається з урахуванням економічних факторів, серед яких вартість пального, обслуговування техніки та логістичні витрати.

Фахівці підкреслюють, що подальша цінова динаміка у сфері ЖКГ залежатиме від витрат операторів та загальної економічної ситуації в регіоні. Місцева влада запевняє, що оновлені тарифи мають забезпечити стабільне функціонування системи поводження з відходами.

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