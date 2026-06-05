Ограничение движения транспорта в Закарпатской области начало действовать в городе Тячев из-за масштабного обновления дорожной инфраструктуры, сообщает Politeka.

Официальное решение об ограничении движения транспорта в Закарпатской области обнародовали на Facebook странице Тячевского городского совета.

Проезд для автомобилей был закрыт утром 5 июня в связи с началом важных подготовительных и строительных работ по капитальному ремонту этого автодороги.

Представители местных властей отмечают, что такие мероприятия необходимы для качественного и быстрого восстановления покрытия на участке. Специалисты должны выполнить большой объем задач для полного обновления проезжей части.

В ведомстве подчеркивают, что закрытие проезда - вынужденный шаг, который позволит обеспечить безопасность как для самих строителей, так и для участников дорожного движения на время нахождения техники на объекте.

Во избежание значительных пробок и облегчения передвижения водителей в городе разработали специальные маршруты.

Организаторы ремонтных работ уже ввели в действие предварительно утвержденную схему объезда этого участка дороги. Водителям рекомендуют заранее учитывать все текущие изменения организации дорожного движения на этой территории.

Во время поездок по городу водителям советуют быть максимально внимательными и строго соблюдать требования новых дорожных знаков, которые будут установлены на период проведения ремонта.

Согласно обнародованным данным от профильного ведомства, такие неудобства продлятся достаточно длительный период времени.

Временное ограничение движения транспорта в Закарпатской области официально было установлено сроком на 60 календарных дней.

Источник: Facebook-страница Тячевского городского совета.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Ограничение движения транспорта на Закарпатье: где именно нельзя проехать

Также Politeka писала, Новый график движения поездов в Закарпатской области: "Укрзализныця" добавила удобный ежедневный рейс