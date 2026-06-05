Обмеження руху транспорту в Закарпатській області почало діяти у місті Тячів через масштабне оновлення дорожньої інфраструктури, повідомляє Politeka.

Офіційне рішення про обмеження руху транспорту в Закарпатській області оприлюднили на Facebook сторінці Тячівської міської ради.

Проїзд для автомобілів закрили вранці 5 червня у зв'язку з початком важливих підготовчих та будівельних робіт з капітального ремонту цього автошляху.

Представники місцевої влади зазначають, що такі заходи є необхідними для якісного та швидкого відновлення покриття на ділянці. Спеціалісти мають виконати великий обсяг завдань для повного оновлення проїжджої частини.

У відомстві наголошують, що закриття проїзду є вимушеним кроком, який дозволить забезпечити безпеку як для самих будівельників, так і для учасників дорожнього руху на час перебування техніки на об'єкті.

Для уникнення значних заторів та полегшення пересування водіїв у місті розробили спеціальні маршрути.

Організатори ремонтних робіт уже ввели в дію заздалегідь затверджену схему об’їзду цієї ділянки дороги. Водіям рекомендують завчасно враховувати всі поточні зміни в організації дорожнього руху на цій території.

Під час поїздок містом водіям радять бути максимально уважними та суворо дотримуватися вимог нових дорожніх знаків, які встановлять на період проведення ремонту.

Згідно з оприлюдненими даними від профільного відомства, такі незручності триватимуть досить тривалий період часу.

Тимчасове обмеження руху транспорту в Закарпатській області офіційно встановили терміном на 60 календарних днів.

Джерело: Facebook-сторінка Тячівської міської ради.

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