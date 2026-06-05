Ограничения движения транспорта в Виннице начнут действовать уже на следующей неделе на одной из оживленных городских локаций, сообщает Politeka.

Транспортные изменения коснутся участка по улице Ивана Богуна непосредственно на его перекрестке с улицей Степана Руданского.

В Винницком городском совете официально проинформировали, что ограничения движения транспорта в Виннице носят плановый характер и связаны с необходимостью обновления городской инфраструктуры.

На указанном объекте будут длительное время работать специализированные коммунальные службы, которые будут осуществлять комплексные работы по реконструкции сети водоснабжения для обеспечения стабильного предоставления услуг жителям окрестных домов.

Через проведение запланированных технических мероприятий на перекрестке Богуна и Руданского будет действовать обновленная схема передвижения. Ограничение движения транспорта в Виннице устанавливается сроком на пять календарных дней.

Начало выполнения работ намечено на 8 июня, а полностью завершить ремонт и возобновить привычный проезд для всех автомобилистов планируют 12 июня.

Поскольку строительные бригады будут выполнять все необходимые задачи прямо на проезжей части, транспорт и пешеходы будут вынуждены двигаться по специально разработанной временной схеме.

На месте коммунальщики оперативно установят дорожные знаки и другие технические средства регулирования транспортных потоков.

Профильные службы уверяют, что во время активной фазы реконструкции водопровода будет полностью обеспечен безопасный проход для пешеходов и надлежащее движение автомобилей вблизи места выполнения работ.

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