Пенсионерам из Николаевской области нужно заявление на доплату можно лично в сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Доплаты пенсионерам в Николаевской области могут получить граждане, имеющие особые заслуги перед государством и отвечающие требованиям действующего законодательства, сообщает Politeka.net.

Речь идет о специальной надбавке, которая назначается отдельно от основной пенсии и выплачивается в соответствии с установленным порядком.

Как объясняют в Пенсионном фонде Украины , основания для назначения такой выплаты определены Законом Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

Право на прибавку имеют Герои Украины, кавалеры ордена Героев Небесной Сотни, граждане, награжденные четырьмя или большим количеством государственных орденов после провозглашения независимости Украины, а также лица, удостоенные почетных званий «народный» или «заслуженный».

Доплаты для пенсионеров в Николаевской области также предусмотрены для ветеранов войны, выдающихся спортсменов, космонавтов, членов летно-испытательных экипажей, лауреатов государственных премий, многодетных матерей, воспитавших по меньшей мере пятерых детей, а также борцов за независимость Украины в ХХ веке.

Сумма прибавки зависит от категории получателя. Она составляет от 23% до 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Для борцов за независимость Украины после индексации, проведенной с 1 марта 2026 года, установлен отдельный размер выплаты – 5 667,51 гривны.

Подать заявление можно лично в сервисный центр Пенсионного фонда Украины, отправить документы по почте или воспользоваться электронными сервисами. Если пакет документов оформлен надлежащим образом, днем ​​обращения считается дата поступления. В случае обнаружения неточностей или отсутствия отдельных документов заявителю предоставляется время для их доработки без потери начальной даты представления.

После изменения размера прожиточного минимума прибавку перечисляют автоматически. Законодательство также гарантирует поддержку нетрудоспособным членам семьи умершего получателя: если право имеет один иждивенец, ему назначают 70% от причитающейся суммы, а при наличии двух или более таких лиц – 90%.

В Пенсионном фонде рекомендуют перед подачей заявления проверить полноту пакета документов. Это поможет сократить сроки рассмотрения обращения и избежать задержек при назначении предусмотренной законодательством надбавки.

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