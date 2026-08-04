Дефицит продуктов в Житомирской области остается лишь одним из возможных рисков.

Дефицит продуктов в Житомирской области может стать одной из тем для обсуждения осенью, ведь жара и длительное отсутствие осадков уже повлияли на урожай картофеля в Украине, пишет Politeka.net.

Директор Института картофелеводства НААН Николай Фурдига отмечает, что критический дефицит влаги при бутонизации и цветении негативно отразился на развитии культуры. По его словам, длительные периоды, когда температура превышала +37 градусов, заставляли растения тратить ресурсы на охлаждение, а не на формирование клубней.

Специалист отмечает, что даже на орошаемых полях температурный стресс привел к заметным потерям урожайности. Поэтому уже в конце октября или начале ноября картофель может подорожать примерно на 30%.

В то же время, сейчас рынок демонстрирует другую тенденцию. По данным аналитиков, активный сбор ранней продукции способствовал временному снижению закупочных цен, которые в настоящее время составляют около 6,5–7 гривен за килограмм.

Эксперты отмечают, что дефицит продуктов в Житомирской области остается лишь одним из возможных рисков, а не прогнозируемым сценарием. Экономист Олег Пендзин считает, что поводов для массовых закупок нет, поскольку основной проблемой может стать не недостаток продовольствия, а снижение покупательной способности населения.

Специалисты советуют внимательно следить за погодными условиями и ходом уборочной кампании, ведь именно они будут определять дальнейшую ситуацию на рынке овощей и уровень цен в последующие месяцы.

Аналитики отмечают, что окончательные прогнозы по урожаю и стоимости картофеля можно будет оценить после завершения основного сбора.

Источник: Главред

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Житомире: как изменились цены

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Житомирской области: как изменились цены.