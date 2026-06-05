Обмеження руху транспорту в Вінниці почнуть діяти вже з наступного тижня на одній із жвавих міських локацій, повідомляє Politeka.

Транспортні зміни торкнуться ділянки по вулиці Івана Богуна безпосередньо на її перехресті з вулицею Степана Руданського.

У Вінницькій міській раді офіційно проінформували, що обмеження руху транспорту в Вінниці мають плановий характер і пов’язані з необхідністю оновлення міської інфраструктури.

На вказаному об’єкті тривалий час працюватимуть спеціалізовані комунальні служби, які здійснюватимуть комплексні роботи з реконструкції мережі водопостачання для забезпечення стабільного надання послуг мешканцям навколишніх будинків.

Через проведення запланованих технічних заходів на перехресті Богуна і Руданського діятиме оновлена схема пересування. Обмеження руху транспорту в Вінниці встановлюють терміном на п’ять календарних днів.

Початок виконання робіт запланований на 8 червня, а повністю завершити ремонт і відновити звичний проїзд для всіх автомобілістів планують 12 червня.

Оскільки будівельні бригади виконуватимуть усі необхідні завдання безпосередньо на проїзній частині, транспорт і пішоходи будуть змушені рухатися за спеціально розробленою тимчасовою схемою.

На місці комунальники оперативно встановлять відповідні дорожні знаки та інші технічні засоби регулювання транспортних потоків.

Профільні служби запевняють, що під час активної фази реконструкції водогону буде повністю забезпечено безпечний прохід для пішоходів та належний рух автомобілів поблизу місця виконання робіт.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області: де можна отримати прихисток на довгий час.

Також Politeka повідомляла, Нова система оплати за проїзд у Вінниці: пасажирам зробили важливе оголошення.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Вінницькій області: виплати зростуть у частини українців, кому нарахують надбавки.