Работа для пенсионеров в Черниговской области включает сразу несколько актуальных вакансий, обнародованных на платформе work.ua, сообщает Politeka.

Больше всего предложений сейчас в сфере доставки. Компания Новая почта, ООО ищет курьеров с личным автомобилем в Чернигове и Прилуках.

В первом случае уровень заработной платы составляет 55000 грн, во втором составляет 50000 грн.

Работодатель предлагает стабильный доход даже в периоды меньшей загруженности, компенсацию расходов на топливо и обучение за счет компании.

Среди основных обязанностей: доставка посылок клиентам по адресу, проведение наличных расчетов или через терминал, а также внесение информации в мобильное приложение.

Важным условием является наличие водительского удостоверения категории В, безаварийный опыт управления и собственный транспорт, в том числе автобус более 12 куб. с 1999г. выпуска с цельнометаллической будкой.

В то же время работа для пенсионеров в Черниговской области предусматривает и вакансии на производстве. Компания ПЭТ Технолоджиз, ООО, занимающаяся изготовлением оборудования для выдува ПЭТ тары, ищет главного механика.

Зарплата определяется по результатам собеседования. Предприятие работает более 25 лет и имеет партнерские представительства в 15 странах, а продукцию реализует на пяти континентах.

Среди обязанностей будущего работника – организация бесперебойного функционирования оборудования, планирование ремонтов и технического обслуживания, ведение документации и контроль за соблюдением техники безопасности.

Таким образом, работа для пенсионеров в Черниговской области позволяет выбрать между стабильным заработком в сфере доставки или более ответственной должностью на производстве.

