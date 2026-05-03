Гуманитарная помощь для пенсионеров в Черниговской области доступна от Общества Красного Креста в виде важных услуг, предоставляемых бесплатно, пишет Politeka.net.

Об этом идет речь на сайте организации.

Активно работают социальные помощники Украинского Красного Креста. Их миссия — помогать тем, кто больше всего в этом нуждается. Среди них — одинокие пенсионеры, люди с инвалидностью и граждане, которые по возрасту или состоянию здоровья уже не могут самостоятельно справиться с повседневными делами.

Социальные помощники каждый день приходят к тем, кто не может самостоятельно позаботиться о себе и оказывают гуманитарную помощь в Черниговской области. Они помогают приобрести продукты и лекарства, поддерживают чистоту в доме, готовят еду, сопровождают медицинские учреждения, помогают с личной гигиеной и выполняют десятки других важных дел.

Впрочем, важнейшей частью этой работы остается не только физическая помощь. Для многих подопечных настоящим спасением становится обычный разговор, искреннее внимание, терпеливое выслушивание и помнящие о них ощущения. Чтобы получить такую ​​помощь, достаточно обратиться в центр Красного Креста в Чернигове или области.

Программа «Уход за домом» имеет многолетнюю историю. Она берет начало еще в 1961 году, когда действовала под названием «Патронажная служба».

В разные годы это направление функционировало только в отдельных регионах, однако после начала полномасштабной войны в 2022 году его деятельность была возобновлена ​​и масштабирована на всю территорию Украины.

Реализация программы стала возможной благодаря тесному сотрудничеству с государственными социальными службами и международными партнерами.

