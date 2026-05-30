Подорожание товаров в Черниговской области фиксируется в базисных категориях, передает Politeka.

В сегменте колбасных изделий заметны сразу два ценовых уровня. Колбаски "Алан охотничьи" полукопченые в среднем стоят 748,44 грн за килограмм. Разница между сетями существенная: минимум зафиксирован в Megamarket — 648,00 грн, тогда как в Novus цена достигает 899,00 грн. Auchan и Metro удерживаются на уровне 705,80 и 740,94 грн. По сравнению с апрельским средним значением 739,88 грн рынок демонстрирует умеренный рост без резких колебаний.

Отдельно выделяется премиальный сегмент. Колбаса "Алан Брауншвейская" сырокопченая достигла 1242,00 грн за килограмм против 1171,99 грн в апреле. Это один из самых высоких показателей в выборке, который формирует ощутимое повышение затрат в дорогой категории мясных изделий. Динамика здесь более выражена, чем в массовом сегменте.

В бакалейной группе ситуация выглядит более стабильной. Гречка удерживается на среднем уровне 76,10 грн. за килограмм. В рознице ценовой диапазон остается широким — от 62,90 до 96,50 грн в зависимости от торговой сети. В апреле средний показатель составил 69,21 грн, что свидетельствует о постепенной корректировке стоимости вверх без резких скачков.

В целом рыночная картина демонстрирует, что подорожание продуктов в Черниговской области наиболее заметно в сегменте мясных изделий, тогда как крупы остаются относительно стабильными, но постепенно реагируют на общую ценовую динамику.

Общая динамика подтверждает подорожание продуктов в Черниговской области. остается ключевым фактором изменения расходов домохозяйств.

