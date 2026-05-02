Денежная помощь для пенсионеров в Черниговской области в мае 2026 будет начисляться вместе с пенсиями и социальными доплатами, осуществляемыми в стандартном режиме, сообщает Politeka.

В мае украинские граждане получат ежемесячные выплаты на общих условиях без дополнительных одноразовых надбавок. Основные суммы пенсий остаются на уровне, установленном после индексации.

Минимальная пенсия составляет 2595 гривен, средний размер колеблется от 5000 до 7000 гривен, а при наличии большого стажа и высокой заработной платы может превышать 10 000 гривен.

Отдельные условия действуют для людей с инвалидностью. Лица I группы получают выплаты в размере около 100 процентов расчетной пенсии, что составляет от 3000 до 7000 гривен.

Для II группы предусмотрено 80-90%, для III группы 50-60% от базовой суммы.

Также предусмотрены выплаты для военных пенсионеров, где минимальный уровень стартует от 5500 гривен, а в случаях инвалидности в результате войны может достигать 18000 гривен.

Важно, что денежное пособие для пенсионеров в Черниговской области включает и дополнительные надбавки. Люди в возрасте 70+, 75+ и 80+ получают ежемесячные доплаты в пределах 300570 гривен.

Для одиноких людей, нуждающихся в постоянном уходе, предусмотрены дополнительные выплаты от 800 до 1 000 гривен и более в зависимости от состояния здоровья.

Работающие пенсионеры также продолжают получать пособие в Черниговской области в полном объеме.

При наличии стажа возможны перерасчеты каждые два года, а средний уровень их доходов составляет от 5000 до 8000 гривен.

