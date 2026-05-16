Подорожание продуктов в Днепропетровской области продолжает набирать обороты на фоне роста стоимости бакалеи, молочных товаров и мясной продукции, передает Politeka.

Информацию об этом предоставляет сайт Минфина .

За последний месяц в Украине заметно изменились средние ценники популярных товаров ежедневного спроса. Наибольший рост зафиксировали в сегменте гречихи, копченой колбасы и маргарина.

Средняя стоимость маргарина "Олком Сливочный 72,5%" в мае достигла 44,20 гривны за упаковку 200 граммов. В апреле показатель составил 39,83 гривны. Таким образом, разница превысила одну гривну только за последний месяц.

В то же время гречка продемонстрировала более резкую динамику. Средний ценник на килограмм крупы вырос с 69,21 до 81,80 грн. В некоторых торговых сетях стоимость уже приблизилась к 100 грн.

Подорожала и мясная продукция. Колбаса «Алан Брауншвейская сырокопченая» в настоящее время стоит в среднем 391,14 гривны за 375 граммов, тогда как в апреле показатель держался на уровне 345,52 гривны.

Эксперты увязывают такую ​​тенденцию с ростом затрат на логистику, сырье и энергоносители. Дополнительное влияние оказывают сезонные колебания и изменения спроса среди покупателей.

Аналитики отмечают, что удорожание продуктов в Днепропетровской области отражает общую ситуацию на потребительском рынке Украины, где ценовая динамика остается нестабильной.

Специалисты не исключают, что в случае дальнейшего роста издержек производителей отдельные категории товаров могут подорожать еще больше летом.

Покупатели все чаще обращают внимание на акционные предложения и более дешевые аналоги товаров.

