Графики отключения света в Днепропетровской области на 30 мая будут действовать из-за плановых работ.

Украинцам раскрыли дополнительные графики отключения света, которые будут действовать в Днепропетровской области на 30 мая, сообщает издание Politeka.net.



Графики отключения света в Днепропетровской области на 30 мая будут действовать из-за плановых и профилактических работ. При проведении работ энергетики осуществляют проверку технического состояния оборудования, профилактическое обслуживание сетей, а также устраняют потенциальные неисправности, которые могут в будущем привести к аварийным ситуациям.

В субботу будут отключать электричество в населенном пункте Покровка. Обесточение продлится 30.05.2026 года с 08:00–18:00 по следующим адресам:

Бабенка — 1; 3–5; 6–9; 10; 10/А; 11–15; 17–20; 22–30; 32–38; 40; 43/А

Имнадзе — 1; 3–4; 6–8; 11–14; 16–18; 20–22; 28–31; 33–35; 37–38; 41–45

Мыру — 1–3; 5–9; 10–21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37–40

Молодижна — 1–5

Центральна — 1; 2–4; 6; 8–12; 14; 16; 18–19; 23–26; 30; 30/А; 33–38; 40; 42–43; 45–52; 54–57; 59; 59/А; 62; 65–72; 74; 79; 81; 83.

С 08:00–19:00 часов вводят дополнительные графики отключения в селе Стари Кодакы. Электричество исчезнет на 11 часов подряд только по отдельным адресам, в частности на улицах:

Гетьманська — 26; 28; 31; 32; 33; 34; 35; 35А; 36; 37; 38; 39; 41; 43; 45; 47; 48; 49; 51; 52; 53; 54/ЗД; 64; 70

Шкильна — 29; 31; 33; 35; 37; 38; 39; 40; 41; 41/А к.ЗД; 42; 43; 44; 45; 46; 52; 54; 66; 66/А; 74

С 08:00–19:00 часов в селе Сурсько-Лытовське исчезнет электричество. Выключать свет по следующим адресам:

Украинкы Леси

Звывыста — 1; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18/А; 19; 2; 2/А; 20а; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 29; 3; 3/А; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 4; 40; 41; 43; 45; 47; 5; 6; 7; 8; 9

Кооператывна — 1; 1/А; 1/біля буд.; 10; 12; 3; 5; 6; 7; 8

Мостова — 1; 10; 11; 11/А; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 23; 24/А; 25; 27; 27/А; 27/Б; 29; 3; 4; 5; 6; 6/А; 7; 8; 9

Слобидська — 1; 1/А; 10; 10/А; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 2/А; 20; 20/А; 21; 23; 24; 24/1; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 31; 31/А; 32; 33; 34; 35; 35/А; 36; 36/А; 37; 38; 39; 40; 41; 43; 44; 45; 46; 47; 49; 5; 51; 53; 55; 57; 6; 7; 8; 9

Центральна — 1; 10; 10/А; 12; 12/А; 14; 2; 2/А; 3; 4; 5; 8;

пров. Центральный — 10; 10/А.

Источник: Божедаровская СТГ.

Источник: Сурско-Литовский сельский совет

Источник: Новоалександровская ОТГ Днепровского района

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Днепропетровской области: какая новая проблема возникла на рынке.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: кто и при каких условиях может потерять выплаты.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Днепропетровской области: как были изменены цены в магазинах.