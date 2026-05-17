Дефицит продуктов в Днепропетровской области может усугубиться из-за сокращения запасов меда и уменьшения объемов украинского экспорта на внешние рынки, сообщает Politeka.

Участники отрасли уже сообщают о временной нехватке продукции до старта нового сезона сбора.

По словам генерального директора Beehive Семена Гагарина, ситуация больше всего влияет на поставки в страны Европейского Союза. В прошлом году Украина экспортировала около 50 тысяч тонн меда, однако в 2026 году показатель может снизиться до 40-45 тысяч тонн.

Эксперты объясняют такую ​​тенденцию ограниченными остатками товара и зависимостью производства от погодных условий. Несмотря на это, в отрасли пока сохраняют сдержанно положительные ожидания нового урожая.

По предварительным прогнозам, украинские пчеловоды способны собрать от 60 до 80 тысяч тонн меда. Точные результаты станут понятны ближе к завершению летнего сезона.

Специалисты обращают внимание на усиление конкуренции на международном рынке. Из-за нехватки украинской продукции импортеры все активнее сотрудничают с поставщиками из Китая, Индии и Аргентины.

На этом фоне Дефицит продуктов Днепропетровской области все чаще связывают с общими изменениями в аграрном секторе, которые влияют не только на объемы поставок, но и на стоимость отдельных товаров в магазинах.

Участники рынка надеются, что новый сезон сбора позволит стабилизировать ситуацию уже к концу лета и избежать резких колебаний цен.

Аналитики прогнозируют, что окончательная ситуация на рынке будет зависеть от погодных условий, активности экспорта и объемов нового урожая меда.

